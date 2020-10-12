AKOM'dan sağanak uyarısı
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AKOM'dan sağanak uyarısı

12.10.2020 18:11 | Son Güncelleme: 12.10.2020 18:16
AKOM'dan sağanak uyarısı

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), güneyli yönlerden esen rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek il genelinde sağanağa neden olabileceğini bildirdi.

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), güneyli yönlerden esen rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek il genelinde sağanağa neden olabileceğini bildirdi.

İBB AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da halihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği ve beraberinde il genelinde gök gürültülü sağanak yaşanabileceği belirtildi.

Yağışların öğle saatlerinden itibaren kentin batı bölgelerinden başlayacağı, öğle saatlerinden sonra boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere il genelinde 20 ila 45 dakika gibi kısa zaman diliminde yer yer kuvvetli şekilde etkili olacağı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç

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