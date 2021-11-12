AKM"de sahnelenen "Uyuyan Güzel" uzun süre ayakta alkışlandı - Haberler
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AKM"de sahnelenen "Uyuyan Güzel" uzun süre ayakta alkışlandı

AA / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel
AKM

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Pyotr İlyiç Çaykovski'nin unutulmaz bale eseri "Uyuyan Güzel"i Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahneledi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Pyotr İlyiç Çaykovski'nin unutulmaz bale eseri "Uyuyan Güzel"i Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ) sahneledi.

Yüzyıllık uykuya dalan güzel bir prensesin öyküsünü ele alan klasik Avrupa masalı, AKM Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Biletlerinin günler öncesinden tükendiği, bale sanatçılarının başarılı performansının yanı sıra dekoru ve kostümleriyle de büyük beğeni toplayan eser, uzun süre ayakta alkışlandı.

Ayşem Sunal Savaşkurt düzenleyerek sahneye koyduğu eserde, Prenses Aurora'yı Büşra Ay, Prens Florimund'u Erhan Güzel, Carabosse'yi İlke Kodal, Leylak Perisi'ni Melike Manav canlandırdı. Alkış Peker, Şeyda Duran, Özerk Tozkoparan, Berfu Elmas, Ami Naito, Zeynep Güçoğlu, Asena Ökte, Merve Topaldemir'in de bulunduğu eserde çok sayıda İDOB sanatçısı sahne aldı.

Oleksandır Samoylenko'nun başkemancı olarak yer aldığı İDOB orkestrasını Roberto Gianola yönetti.

Koreograf Marius Petipa'nın henüz yazılmamış bir müzik üzerine tasarladığı klasik eser, bale tekniği ve estetiği yönünden olduğu kadar balenin önemli eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Eserin dekor tasarımını Adnan Öngün, kostüm tasarımını Çimen Somuncuoğlu, ışık tasarımını ise Önder Arık hazırladı.

Asıl şöhretine 20. yüzyılda kavuşan "Uyuyan Güzel", ilk kez 1890 yılında St. Petersburg'da sahnelendi.

AKM de sahnelenen Uyuyan Güzel uzun süre ayakta alkışlandı

AKM de sahnelenen Uyuyan Güzel uzun süre ayakta alkışlandı

AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri
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