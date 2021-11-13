AKM'DE "BİR SES YUNUS BİR NEFES HACI BEKTAŞ KONSERİ" - Haberler
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AKM'DE "BİR SES YUNUS BİR NEFES HACI BEKTAŞ KONSERİ"

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ATATÜRK Kültür Merkezi'nde düzenlenen İstanbul 3. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'nde Sibel Can, Yavuz Bingöl, Kubat ve Sabahat Akkiraz sahne aldı.

İSTANBUL (DHA) - ATATÜRK Kültür Merkezi'nde düzenlenen İstanbul 3. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'nde Sibel Can, Yavuz Bingöl, Kubat ve Sabahat Akkiraz sahne aldı. Konserde senfoni orkestrası eşliğinde Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre'nin dizelerinden oluşan türküler seslendirildi.

Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile Türkiye'de UNESCO tarafından da dünyada bu yıl anma yılı ilan edilen Hacı Bektaş Veli ile yine Anadolu kültürünün önemli ismi Yunus Emre konser ile sahneye taşındı. Yavuz Bingöl'ün sanat yönetmenliğinde hazırlanan "Bir Ses Yunus Bir Nefes Hacı Bektaş" konserinde Yavuz Bingöl'ün yanı sıra Sabahat Akkiraz, Sibel Can ve Kubat aynı sahnede buluştu. Şef Eray İnal'ın yönetimindeki senfoni orkestrası eşliğinde Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre'nin dizelerinden oluşan türküler seslendirildi.

AKM'DE BİR SES YUNUS BİR NEFES HACI BEKTAŞ KONSERİ

AKM'DE BİR SES YUNUS BİR NEFES HACI BEKTAŞ KONSERİ

AKM'DE BİR SES YUNUS BİR NEFES HACI BEKTAŞ KONSERİ

AKM'DE BİR SES YUNUS BİR NEFES HACI BEKTAŞ KONSERİ

AKM'DE BİR SES YUNUS BİR NEFES HACI BEKTAŞ KONSERİ

AKM'DE BİR SES YUNUS BİR NEFES HACI BEKTAŞ KONSERİ

AKM'DE BİR SES YUNUS BİR NEFES HACI BEKTAŞ KONSERİ

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