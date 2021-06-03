Akkuyu'da birinci ünitenin reaktör kabının montajı tamamlandı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde birinci ünitenin reaktör kabının montajının tamamlandığını duyurdu.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde birinci ünitenin reaktör kabının montajının tamamlandığını duyurdu.

Bakan Dönmez, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde birinci ünitenin reaktör kabının montajı tamamlandı. Ülkemizin yarım asırlık nükleer enerji serüveninde 2023'e doğru adım adım ilerliyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı, nükleer enerji ile taçlanacak. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı