Akkuyu'da birinci ünitenin reaktör kabının montajı tamamlandı
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Akkuyu'da birinci ünitenin reaktör kabının montajı tamamlandı

Akkuyu'da birinci ünitenin reaktör kabının montajı tamamlandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde birinci ünitenin reaktör kabının montajının tamamlandığını duyurdu.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde birinci ünitenin reaktör kabının montajının tamamlandığını duyurdu.

Bakan Dönmez, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde birinci ünitenin reaktör kabının montajı tamamlandı. Ülkemizin yarım asırlık nükleer enerji serüveninde 2023'e doğru adım adım ilerliyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı, nükleer enerji ile taçlanacak. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.


Akkuyu'da birinci ünitenin reaktör kabının montajı tamamlandı
Akkuyu'da birinci ünitenin reaktör kabının montajı tamamlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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