Akkışla'da "Çocuk İstismarı ve Mahremiyet" Semineri
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Akkışla ilçesinde "Çocuk İstismarı ve Mahremiyet" konulu seminer düzenlendi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Akkışla ilçesinde "Çocuk İstismarı ve Mahremiyet" konulu seminer düzenlendi.
Akkışla Kadın ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde, uzman psikolog Sengül Durmuşoğlu, cinsel istismar hakkında bilgi verdi.
Mahremiyet eğitiminin ailede başlayacağına vurgu yapan Durmuşoğlu, bu aşamada ebeveynlere önemli roller düştüğünü belirtti.
Seminer, katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.