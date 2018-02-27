"Sivil Öldürecek Olsak Cihangir'den Başlardık" Diyen Akit TV Sunucusu Hakkında Soruşturma Açıldı
"Sivil öldürecek olsak Cihangir'den Etiler'den başlarız!" diyen Akit TV sunucusu Ahmet Keser hakkında soruşturma açıldı. Keser, ifadeye çağrıldı.
Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programındaki konuşma üzerine soruşturma başlatıldı.
İKİ AYRI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Alınan bilgiye göre, Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programında sunucu Ahmet Keser'in kullandığı ifadeler üzerine, iki ayrı suç duyurusunda bulunuldu.
BAŞSAVCILIK İFADE VERMEYE ÇAĞIRDI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.
Başsavcılık, şüphelileri ifade vermeye çağırdı.
NE OLMUŞTU
Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programının sunucu Ahmet Keser, "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler, di mi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" demişti.
YORUMLAR (98)
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hainin nerden ne zaman çıkacagı belli olmaz onbeş temmuz a bakın yıllardırbaşa bela pkk ya bakınCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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HUKUK MU GUGUK MU GÖRECEGIZCevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
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ben cihangirde kalıyorum. bulacağım seni o zaman ne yapacaksın bakalımCevap Yaz 14 11 Yayından Kaldır
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bunlardan cok var ülkemizde misiroglu diye bili cikiyor keşke yunanlilar türkiyeyi işkar etseydi diyor ama kimse bişi demiyorCevap Yaz 10 7 Yayından KaldırQWERTY: Adam söylediğinde cevap versene, nediyon lan desene .5 2 Yayından Kaldır