Akıntıya kapılan kızı ve arkadaşını kurtaran baba, boğuldu
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Akıntıya kapılan kızı ve arkadaşını kurtaran baba, boğuldu

ORDU'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren kızı Cansu Çolak (22) ve yanındaki arkadaşını kurtaran Halis Çolak (59), yaşamını yitirdi.

Akıntıya kapılan kızı ve arkadaşını kurtaran baba, boğuldu
15.09.2020 18:33 | Son Güncelleme: 15.09.2020 18:42

ORDU'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren kızı Cansu Çolak (22) ve yanındaki arkadaşını kurtaran Halis Çolak (59), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Perşembe ilçesi Çaka mevkiinde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Cansu Çolak, serinlemek için arkadaşları ile denize girdi. Cansu ve arkadaşı bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu gören Cansu'nun babası Halis Çolak denize atladı. Kızını ve arkadaşını kurtaran Halis Çolak, akıntıya kapıldı. Halis Çolak bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden Sahil Güvenlik ekiplerince sudan çıkarılan Çolak'ın sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.Cansu Çolak ve arkadaşı ise Perşembe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Kaynak: DHA

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