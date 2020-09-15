Akıntıya kapılan kızı ve arkadaşını kurtaran baba, boğuldu ORDU'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren kızı Cansu Çolak (22) ve yanındaki arkadaşını kurtaran Halis Çolak (59), yaşamını yitirdi.

ORDU'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren kızı Cansu Çolak (22) ve yanındaki arkadaşını kurtaran Halis Çolak (59), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Perşembe ilçesi Çaka mevkiinde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Cansu Çolak, serinlemek için arkadaşları ile denize girdi. Cansu ve arkadaşı bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu gören Cansu'nun babası Halis Çolak denize atladı. Kızını ve arkadaşını kurtaran Halis Çolak, akıntıya kapıldı. Halis Çolak bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden Sahil Güvenlik ekiplerince sudan çıkarılan Çolak'ın sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.Cansu Çolak ve arkadaşı ise Perşembe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: DHA