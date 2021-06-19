Akıntıya kapılan 2 kişiyi kurtarmak isterken boğuldu
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Akıntıya kapılan 2 kişiyi kurtarmak isterken boğuldu

Akıntıya kapılan 2 kişiyi kurtarmak isterken boğuldu
Demirören Haber Ajansı / Sedat İskenderoğlu - Haberler | Güncel

HATAY'ın Erzin ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi kurtarmak isteyen Mustafa Atmaca (19) akıntıyla sürüklenerek boğuldu.

HATAY'ın Erzin ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi kurtarmak isteyen Mustafa Atmaca (19) akıntıyla sürüklenerek boğuldu. Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi ise çevredekiler tarafından kurtarıldı. 

Olay, ilçeye bağlı Burnaz sahilinde meydana geldi. İddiaya göre denize giren kimliği belirsiz 2 kişi yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçirdi. Suda sürüklenen gençleri gören Mustafa Atmaca, yardım etmek için denize girdi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kıyıya çıkarılırken, akıntıya kapılan Atmaca ise gözden kayboldu. Kısa süre içerisinde hareketsiz halde kıyıya çıkartılan Atmaca'ya olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp masajı yaptı. Kalbi durduğu öğrenilen Atmaca, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Atmaca'nın cansız bedeni Dörtyol Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sedat İskenderoğlu

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