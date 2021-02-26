Akıncı nerede çekiliyor? Akıncı dizisi hangi ilde, ilçede, semtte çekiliyor?

ATV'nin sevilen dizisi Akıncı'nın nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Akıncı nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Akıncı nerede çekiliyor? Akıncı'daki okul nerede?

Ekranların sevilen dizisi Akıncı'nın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Akıncı dizisi nerede çekiliyor? Akıncı hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Akıncı Hisar nerede? Akıncı dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

AKINCI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Akıncı dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Akıncı dizisinin çoğu sahne çekimleri İstanbul'da Kuzguncuk semtinde yapılmaktadır. Dizideki çoğu sahne Üsküdar-Kuzguncuk'ta geçmektedir. Bunlara ek olarak Akıncı dizisinin dizi-film çekimlerinde kullanılan platolarda da birçok sahnesi yer almaktadır.

KUZGUNCUK NEREDE?

Üsküdar - Kuzguncuk

AKINCI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Akıncı dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

AKINCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kemal'in hastane çatışmasında Yasemin'i kurtarması, başta durumu gören Fatih olmak üzere herkesin gündemi olur. Kemal sırrını korumaya çalışırken bocalamaya başlar. Üstelik Cüneyt de bu sırrın peşindedir. Nergis, annesiyle ilgili edindiği ipuçlarının izini sürer. İpuçları onu hiç beklemediği bir kişiye ulaştırırken Lukas'la ilgili beklenmedik bir gelişme Cüneyt ve Köksal'ın gündemini değiştirir. Akıncı, Nergis'in haber yaptığı olayın sorumlularıyla kendi yöntemleriyle hesaplaşırken Nergis Akıncı'ya büyük bir itirafta bulunur.

AKINCI OYUNCU KADROSU

Şükrü Özyıldız - Fatih/Akıncı

Büşra Develi - Nergis

Yıldıray Şahinler - Cevdet

Tolga Tekin - Orhan

Erkan Bektaş - Kemal

Didem İnselel - Aylin

Sermet Yeşil - Köksal

Müge Boz - Beste

Berrin Arısoy - Meryem

Berrak Hacer Kuş - Hacer

Ayça Erturan - Filiz

Yılmaz Bayraktar - Cüneyt

Atakan Hoşgören - Murat

Serhan Onat - Yağız

Savaş Alp Başar - Taner

Deren Talu - Didem

Ercü Turan - Lucas

Bilgi Aydoğmuş - Yeliz

Selin Çuhadaroğlu - Beyza

Öykü Su Okur - Duygu

Kubilay Yılmaz

Yunus Destebaşı