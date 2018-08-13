Kilis İl Özel İdaresi tarafından merkeze bağlı Akıncı köyünün su sorunu çözüldü.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakaş yaptığı açıklamada, Akıncı köyünün su sorununu çözdüklerini ifade ederek, "Su ile Kanal hizmetleri Müdürü Halil Nacaroğlu ile birlikte Merkeze bağlı Akıncı Köyünde açılan sondaj kuyusunda 145 metrede saatte 12 ton su bularak 550 metre mesafeye isale hattı ile köy deposuna çekilme çalışmalarını yerinde inceledik. Bu hizmetin vatandaşlarımıza ulaşması aşamasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - KİLİS