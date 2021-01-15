Akıncı kadrosuna süpriz transfer! Akıncı dizisi Deniz Gündoğdu kimdir? Deniz Gündoğdu kaç yaşındadır, nerelidir? Deniz Gündoğdu hayatı ve biyografisi?

ATV'de 1 Ocak itibari ile ekran macerasına merhaba diyen başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin rol aldığı Akıncı dizisine yeni bir oyuncu dahil olmuştur. Akıncı dizisi Deniz Gündoğdu kimdir? Deniz Gündoğdu kaç yaşındadır, nerelidir? Deniz Gündoğdu hayatı ve biyografisi nedir?

ATV'de 1 Ocak itibari ile ekran macerasına merhaba diyen başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin rol aldığı Akıncı dizisine yeni bir oyuncu dahil olmuştur. Akıncı dizisi Deniz Gündoğdu kimdir? Deniz Gündoğdu kaç yaşındadır, nerelidir? Deniz Gündoğdu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AKINCI DENİZ GÜNDOĞDU KİMDİR?

Birsen Altuntaş'ın haberine Akıncı kadrosuna Deniz Gündoğdu dahil oldu. 15 Ocak akşamı yayınlanacak yeni bölümde Deniz Gündoğdu rol alacak. Peki Deniz Gündoğdu kimdir? sizin için derledik;

DENİZ GÜNDOĞDU KİMDİR?

Sinema sektörüne giriş yapmadan önce 2009 yılında sevilen dizi Parmaklıklar Ardında'nın yapım ekibinde set asistanlığı görevini yerine getirmiş olan Deniz Gündoğdu, burada kariyerine başladıktan sonra bir süre gerek asistanlık gerekse oyunculuk anlamında herhangi bir çalışma yapmak istemedi. 2016 yılına gelindiği zaman ise sinema sektörüne ilk adımı atmak adına harekete geçti.

Türk korku sinemasının başarılı yapımlarından bir tanesi olan, senaryo yazımı ve yönetmenliğini Alper Mestçi'nin yapmış olduğu Üç Harfliler 3: Kara Büyü isimli filmde ana rollerden bir tanesinde rol aldı. Burada oynadığı rol ile eleştirmenlerin beğenisini kazanan oyuncu, şimdilerde ise ona gönderilmekte olan rolleri inceleyerek en iyisini seçmek adına araştırmalarını sürdürüyor.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Bizim Hikaye

Ağlama Anne

Dip

Yaşamayanlar

Seven Ne Yapmaz

Sahipli – BluTV

Küçük Kıyamet

Kara Para Aşk

SİNEMA

Deliha – 2

Cürm-ü Aşk Siccin 3

Üç Harfliler 3: Kara Büyü

Fakat Müzeyyen