Akıncı final mi yapıyor? Akıncı dizisi bitecek mi? Akıncı son bölümde neler oldu? Yeni bölümde neler olacak?

Akıncı dizisi bugün 13. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizide birçok karakter öldü ve diziden ayrıldı. Bunun ardından Akıncı final mi yapacak seyirciler tarafından merak edildi. Peki, Akıncı bitiyor mu, Akıncı final mi olacak? Akıncı yeni karakterler kimler? Neden diziden çok sayıdan karakter ayrıldı?

Akıncı bitti mi, final mi olacak merak edildi. Akıncı yeni bölümler devam edecek mi? Akıncı final mi oluyor? Akıncı bitecek mi? Detaylar haberimizde.

AKINCI BİTİYOR MU? FİNAL Mİ YAPACAK?

Akıncı'nın bugün yayınlanan 13. yeni bölümünde dizide birçok karakter öldürüldü ve bu karakterler diziden ayrıldı. Bunun ardından izleyiciler Akıncı bitecek mi, final mi yapacak merak etti.

Dizinin final yapmasıyla ilgili Akıncı'dan gelen resmi bir açıklama bulunmuyor. Yani Akıncı dizisi bitmeyecek, kaldığı yerden devam ediyor. Evet bugün birçok karakter diziden ayrıldı. Fakat bunun yanı sıra diziye birçok yeni karakter katıldı. Yani kısacası Akıncı'nın final yapması gündemde değil. ATV'nin en sevilen dizilerinden olan Akıncı yeni bölümleriyle gelecek hafta da devam edecek.

AKINCI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Nergis son anda Akıncı'nın müdahalesiyle Köksal'ın tuzağından kurtulur. Bu tuzağı ona kuranlar kimlerdir? İstanbul'da ise yeni ve çok güçlü bir savaşçı şehrin altını üstüne getirmeye başlamıştır. Kor-Han! Cevdet ise Londra'dan döndüğünde Nergis'e yapılan saldırıyı araştırmaya başlar. Nergis'e bu tuzağı kuran Aylin ve Köksal ise Cevdet'in kendilerine yaklaşmaması için harekete geçer. Cevdet, Gizli Yapı'nın bütün adamlarının öldürüldüğünü öğrenir. Bu işin arkasında Acı Getirenler'in olduğunu bilmemektedir. Onu çok daha kötü bir sürpriz beklemektedir. Kor-Han ise Akıncı'yı tüm ülke önünde ölümcül bir savaşa davet eder. Akıncı hayatında karşılaştığı en güçlü düşman karşısında ne yapacaktır?