Akıncı dizisine yeni Süper Kahraman mı katılıyor? Akıncı yeni süper kahraman ismi ne? Diziye yeni katılan oyuncu kimdir?

Ekranların sevilen dizisi Akıncı'nın yeni bölüm 2. fragmanını izleyen seyirciler diziye katılacak olan yeni karakterlerin kim olduklarını merak etti. Fragmandan izlediğimiz kadarıyla diziye yeni bir süper kahraman katılıyor olabilir. Peki Akıncı yeni Süper Kahraman kim olacak? Yeni süper kahraman kötü rolde mi olacak?

Akıncı yeni süper kahraman mı katılıyor merak edildi. Peki yeni süper kahraman rolünde kim olacak? Düşman rolünde mi olacak dost rolünde mi? Yeni Süper Kahraman, Akıncı'nın tarafında mı olacak?

AKINCI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Akıncı yeni bölümü 19 Mart Cuma bugün saat 20:00 'da ekranlara gelecek.

AKINCI DİZİYE YENİ SÜPER KAHRAMAN MI KATILACAK?

Akıncı dizisinin 12. bölüm 2. fragmanında gördüğümüz kadarıyla diziye yeni isimler katılacak. Yeni katılacak olan karakterlerden birisi de Süper Kahraman rolünde olabilir.

Çünkü yukarıdaki resimde gördüğünüz gibi yeni karakterin sol kolunda bir aparat veya cihaz gibi bir şey var. Akıncı'da bulunmayan farklı bir alet diyebiliriz. Akıncı'nın düşmanı mı olacak yoksa dostu mu olacak henüz kesin bir bilgi yok. Yeni süper kahraman ne rolünde olacak bugün yayınlanacak olan yeni bölümde netlik kazanacak.

AKINCI YENİ KARAKTERLER BELLİ Mİ?

Yeni katılacak olan süper kahramanın yanı sıra diziye farklı bir isim daha katılıyor. Bugünkü yeni bölümde diziye katılacak olan yeni oyuncuların dizideki isimlerini hep birlikte öğreneceğiz.