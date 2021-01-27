Akıncı dizisine hangi oyuncu katıldı? Hira Koyuncuoğlu kimdir? Hira Koyuncuoğlu kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler ve Tolga Tekin yer alan Akıncı dizisine hangi oyuncu katıldı? Hira Koyuncuoğlu kimdir? Hira Koyuncuoğlu kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Cuma günleri, saat 20.00'da yayınlanan Akıncı dizisine hangi oyuncu katıldı? Hira Koyuncuoğlu kimdir? Hira Koyuncuoğlu kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
AKINCI DİZİSİNE HANGİ OYUNCU KATILDI?
Güzel oyuncu Hira Koyuncuoğlu, Akıncı dizisinde komiser yardımcısı Güneş karakteri olarak diziye dahil olacak. Birsen Altuntaş haberine göre, yeni bölümlerinde başarılı isim rol alacak.
HİRA KOYUNCUOĞLU KİMDİR?
İstanbullu Gelin dizisiyle tanıdığımız Hira Koyuncuoğlu, 1995, Yalova doğumludur. Kadir Has üniversitesi mezunu Koyuncuoğlu, 2012 yılında Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu dizisiyle oyunculuğa adım attı. Birçok dizide rol alan oyuncu son olarak Akıncı dizisine transferi ile konuşuldu.
HİRA KOYUNCUOĞLU DİZİLERİ
Adını Feriha koydum Emir'in Yolu
O Hayat Benim,
İstanbullu Gelin