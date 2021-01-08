Akıncı dizisi Yağız kimdir? Serhan Onat kimdir? Akıncı Yağız, Serhat Onat kaç yaşında ve nereli?

ATV dizisinde başlayan ve yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi gören Akıncı dizisi, konusunun yanı sıra oyuncu kadrosuyla da dikkat çekmektedir. Baş rollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin yer aldığı Akıncı dizisinde Yağız karakteri ilgi görüyor. Peki Akıncı dizisinde Yağız karakterini canlandıran Serhan Onat kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV'de Cuma günleri yayınlanmaya başlayan Akıncı dizisi konusu ve oyuncularıyla büyük ilgi gördü. Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyi üzerine çeken Akıncı dizisi karakterlerinden Yağız sosyal medyada ilgi çekiyor. Cevdet'in oğlu, Nergis'in kardeşi olan Yağız, babasının mücevher tasarımı işinin başındadır ve babasına bağlıdır. Ablası Nergis, babası evlendikten sonra evi terk etmiştir. Yağız, Nergis'i eve geri dönmesi için ikna etmeye çalışır fakat başarılı olamaz. Akıncı Yağız karakterini Serhan Onat canlandırmaktadır.

SERHAN ONAT KİMDİR?

Serhan Onat, 27 Mayıs 1994 tarihinde Erdin ve Nural Onat çiftinin ikinci çocuğu olarak İzmit'te dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra dans ve tiyatro eğitimi almak üzere lise hayatının son yıllarını İstanbul 'da geçiren oyuncu, 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü kazandı. Deniz ve kayak tutkusu olan Serhan Onat hobi olarak yelkenli tekne kaptanlığı da yapmaktadır.

Lise yıllarında başladığı tiyatro ve ileri dans eğitimine Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde devam etti. Üniversite eğitimi sırasında birçok tiyatro oyununda yer alan oyuncu 2014 yılında Şehzade Murad karakterini canlandırdığı Muhteşem Yüzyıl ile ilk kez izleyici karşısına çıktı. 2015 yılında Show TV'de yayınlanan Mayıs Kraliçesi ile ekrana gelen oyuncu şu sıralar Kanal D 'de ekrana gelen Bodrum Masalı dizisinde Uzay karakterini canlandırdı. Televizyon ve sinema çalışmalarının yanı sıra halen üniversite eğitimine devam eden oyuncu, yurt içi ve yurt dışında önemli festivallerde katılımcı olarak yer aldı ve birçok atölye çalışmasına katıldı.

Şimdilerde Akıncı dizisinde Yağız karakterini canlandırıyor.