Akıncı dizisi ne zaman başlıyor? Akıncı dizisi konusu ne, oyuncuları kim?
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Akıncı dizisi ne zaman başlıyor? Akıncı dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

13.11.2020 11:20 | Son Güncelleme: 13.11.2020 11:25
Akıncı dizisi ne zaman başlıyor? Akıncı dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

Ekranların Türk süper kahraman dizisi olacak olan Akıncı'nın 2. tanıtım videosu izleyicilerle paylaşıldı. İzleyiciler Akıncı dizisini merak etmeye başladı. Peki, Akıncı dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Akıncı dizisi ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…

Akıncı 2. fragman ekrana geldi. Yapımını NTC Medya, yapımcılığını ise Mehmet Yiğit Alp'in üctlendiği Akıncı dizisinin proje tasarımını Hakan Kandal ve yönetmenliğini Veli Çelik yapıyor. Akıncı yakında Atv'de ilk bölümüyle ekrana gelecek! Akıncı dizisi ne zaman başlıyor? Akıncı dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

AKINCI KONUSU

Köklerini Osmanlı tarihinden alan modern bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan Akıncı dizisinin detayları belli oldu.

Akıncı dizisi ne zaman başlıyor? Akıncı dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

Modern bir halk kahramanı hikayesi olan Akıncı yakında ATV'de yayınlanacak.

AKINCI OYUNCULARI

Akıncı dizisinin başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi paylaşıyor.

Akıncı dizisi ne zaman başlıyor? Akıncı dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

Yardımcı karakterlerde ise; Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhat Onat, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimler bulunuyor.

Akıncı dizisi ne zaman başlıyor? Akıncı dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

Dizinin çekimleri İstanbul'un tarihi semtlerinde ve özel olarak kurulan platolarda yapılıyor.

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