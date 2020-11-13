Akıncı dizisi ne zaman başlıyor? Akıncı dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

Ekranların Türk süper kahraman dizisi olacak olan Akıncı'nın 2. tanıtım videosu izleyicilerle paylaşıldı. İzleyiciler Akıncı dizisini merak etmeye başladı. Peki, Akıncı dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Akıncı dizisi ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…