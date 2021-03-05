Akıncı 9. bölüm izle! Atv Akıncı 10. bölüm fragmanı izle! Akıncı 9. bölüm izle

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AKINCI 9. bölüm FULL İZLE!

Akıncı dizisi Atv ekranlarında 9. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 9. bölümün ardından şimdi de Akıncı 10. bölüm için araştırmalarına başladılar. Akıncı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Akıncı 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Akıncı 10. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

AKINCI 9. BÖLÜM İZLE!

AKINCI 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Gel vazgeçelim hiç zorlamadan, Sen aklı selim, ben yorgun adam... Bir yer bulalım, dünyadan uzak..."

Stüdyoya yapılan saldırının ve Deniz'in ölümünün yankıları sürerken, okula gelen bir müfettiş Fatih'le ilgili hiç beklenmedik bir karar verir. Nergis, stüdyoya dönerken Meryem'le karşılaşır. Meryem'in sözleri Nergis'i yeni kararlar almak için harekete geçirir. Kemal, Yusuf Yenice ölümüyle ilgili önemli bir bilgiye ulaşır ve Aylin'i sorguya çeker. Aylin'in emniyete çağırılması Cevdet'i telaşlandırır. Cüneyt, Kemal'in kendisiyle ilgili yakaladığı ipuçlarına karşılık ona büyük bir tuzak kurmaya karar verir.

ATV AKINCI 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Akıncı 10. Bölüm 1. Fragman

Akıncı 10. Bölüm 2. Fragman