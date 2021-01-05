Akıncı 2. Bölüm Fragmanı
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Akıncı 2. Bölüm Fragmanı

05.01.2021 09:44 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:48

Abone Olmak İçin; https://bit.ly/35q6dOxBaşrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren...

Abone Olmak İçin; https://bit.ly/35q6dOx

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı; şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyacak.

Akıncı 2. Bölüm Fragmanı

Kaynak: DailyMotion.com

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