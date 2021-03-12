Akıncı 11. bölüm fragmanı izle! Atv Akıncı yeni bölüm fragmanı izle! Akıncı son 10. bölüm izle
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Akıncı 11. bölüm fragmanı izle! Atv Akıncı yeni bölüm fragmanı izle! Akıncı son 10. bölüm izle

12.03.2021 09:46 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:13
Akıncı 11. bölüm fragmanı izle! Atv Akıncı yeni bölüm fragmanı izle! Akıncı son 10. bölüm izle

Akıncı 10. bölüm izle! Akıncı dizisinin 10. bölümü ardından Akıncı 11. bölüm fragmanı da yayınlandı. STAR TV'de yayınlanan Akıncı 11. bölüm fragmanı izle! Akıncı son bölüm özeti! Akıncı yeni bölümde neler olacak? Atv Akıncı yeni bölüm fragmanı izle! Akıncı 10. bölüm izle

Akıncı 10. bölüm full izle! Akıncı 10. bölüm tamamı izle! Atv ekranların sevilen dizisi Akıncı 10. bölüm seyret! Akıncı 11. bölüm tek parça izle! Akıncı 10. bölüm tamamı izle! Akıncı 11. son bölüm fragmanı izle.

Akıncı 10. bölüm FULL İZLE!

Akıncı dizisi Atv ekranlarında 10. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 10. bölümün ardından şimdi de Akıncı 11. bölüm için araştırmalarına başladılar. Akıncı 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Akıncı 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Akıncı 11. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

AKINCI 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

AKINCI 11. BÖLÜM ÖZETİ

"Hedef senindir aslan!"

Kemal, Cüneyt'in kurduğu kumpas yüzünden görevden alınıp cezaevine gönderilir. Kemal'in cezaevine girmesi onu sindirmek için ilk hamledir; Cüneyt daha fazlası için harekete geçer. Güneş, Cüneyt'le ilgili incelemesini derinleştirip bu konuda Nergis'ten destek ister. Taşkın'la birlikte Kemal'e kurulan kumpası açığa çıkarmak için mücadele eder ve Cüneyt'in itiraz edemeyeceği sağlam delillere ulaşırlar. Akıncı da haberleri olmada bu konuda onlara destek verir. Nergis, Fatih'e açılan soruşturmada kendisini suçlu hissedip Fatih'in aklanması için haber yapar. Orhan, Lukas'la ilgili yeni bir ize ulaşır. Akıncı, Lukas'ı bulmak için harekete geçer.

AKINCI 10. BÖLÜM İZLE

Akıncı 10. Bölümü izlemek için tıklayınız!

Haber Yorumları (1)
1907: Birilerinin emriyle böyle komik diziler yapıyorlar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
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