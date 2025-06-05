Akın Gürlek kimdir? Akın Gürlek kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili söylediği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Akın Gürlek kimdir? Akın Gürlek kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yargı mensubuna hakaret ve tehdit suçlamasıyla resen soruşturma başlattı. Peki, Akın Gürlek kimdir? Akın Gürlek kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
AKIN GÜRLEK KİMDİR?
1982 yılında Nevşehir'de doğdu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
Gürlek, Nisan 2021 terfileriyle birinci sınıf hâkimliğe terfi etmiş, ardından Danıştay üyeliğine atanan Uğurhan Kuş'un yerine 2 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır. 2024 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına getirilmiştir.
Evli ve bir çocuk babasıdır.