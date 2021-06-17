Akın Akınözü'nün takım elbisesini bakın kim satın aldı

Hercai dizisinde canlandırdığı Miran karakteriyle hayran kitlesini genişleten oyuncu Akın Akınözü, SMA hastası Miran bebek için Hercai dizisinin ilk bölümünde giydiği takım elbisesini satılığa çıkarmıştı. O takım elbise yüksek bir fiyata satıldı. İşte alan kişi...

Geçtiğimiz aylarda final yapan Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü, Instagram'da Demet Evgar'ın canlı yayın konuğu olmuştu.

SMA hastası olan Miran bebeğe bağış toplanması için sevenlerine çağrıda bulunan Akınözü, Hercai dizisinin ilk bölümünde giydiği takım elbisesini Miran bebek için satılığa çıkarmıştı.

32 BİN TL ÖDEDİ

Açılış fiyatı 17 bin TL olan takım elbise, Akınözü'nün Amerikalı bir kadın hayranı tarafından 32 bin TL'ye satın alındı.

Kaynak: Snob Magazin