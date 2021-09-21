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Akıllı Şehircilikte Konya Büyükşehir – ASELSAN İşbirliği

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Akıllı Şehircilikte Konya Büyükşehir – ASELSAN İşbirliği

Konya Büyükşehir Belediyesi – ASELSAN işbirliğiyle "Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası" çalışmaları başlatıldı.

Akıllı şehircilik alanında hizmete sunduğu uygulamalarla örnek çalışmalar yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi, bu alanda yeni ve önemli bir aşamaya daha geçti. ASELSAN yükleniciliğinde başlayan "Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası" kapsamında ilk adım olarak proje başlangıç toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; Konya Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, ASELSAN temsilcileri ve danışma kurulundaki çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri katıldı.

Proje kapsamında; yüzlerce yenilikçi uygulamanın hizmete sunulduğu Konya'da, ilk olarak gelecek için izlenecek program ve hedefler belirlenecek. Daha sonra "Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası" ile şehrin bu alandaki mevcut durumu, Konya için uygun projeler ve yürütülecek faaliyetlerin yanında çeşitli teknik ayrıntılar da ortaya çıkarılacak.

"Konya Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası" çalışması kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile birlikte şehirde hizmet sunan tüm kurumların akıllı şehir alandaki çalışmalarının belirli bir planlama çerçevesinde ve işbirliği halinde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Çalışma kapsamında 2030 yılı perspektifinde Türkiye'ye örnek gösterilebilecek bir Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası olarak ortaya çıkmasına yönelik çalışmalar da yapılacak.

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