Akıllı Balık Filmi
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Akıllı Balık Filmi

Akıllı Balık filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Akıllı Balık filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:52
Akıllı Balık Filmi

Orijinal seslendirmelerinde Marjorie Boher, Paul Bort ve Stuart Cobbler'in yer aldığı animasyon filminin senaryosunu kaleme alırken yönetmen koltuğunda June Taylor oturuyor.

Yönetmen: June Taylor

Senaryo: Amanda Knight

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Shark School

Yapımcı Firma: Özen Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 60 dk.

Dağıtıcı Firma: Özen Film

Vizyon Tarihi: 14.02.2020


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Kaynak: InterSinema.com

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