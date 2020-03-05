Akıllı Balık Filmi
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Orijinal seslendirmelerinde Marjorie Boher, Paul Bort ve Stuart Cobbler'in yer aldığı animasyon filminin senaryosunu Amanda Knight kaleme alırken yönetmen koltuğunda June Taylor oturuyor.
Yönetmen: June Taylor
Senaryo: Amanda Knight
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Shark School
Yapımcı Firma: Özen Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 60 dk.
Dağıtıcı Firma: Özen Film
Vizyon Tarihi: 14.02.2020
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Kaynak: InterSinema.com