Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi
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Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi

25.09.2020 21:55 | Son Güncelleme: 25.09.2020 22:25

Zimbabve'de, çocuklarının masraflarını karşılamak için eniştesinden borç alan bir şahıs, aldığı parayı geri ödeyene kadar teminat olarak eşini verdi. Bir süre sonra borçları ödemesine rağmen eşi, eniştesinin kendisine daha iyi baktığını ileri sürüp kocasına geri dönmeyi reddetti.

Afrika ülkesi Zimbabve'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Anthony Kabanda isimli bir şahıs, çocuklarının masraflarını karşılamak için eniştesi Daniel Makisati'den borç aldı. Kabanda, eniştesinden aldığı parayı geri ödeyene kadar teminat olarak eşi Tafadzwa Matura'nı verdi.

BORCUNU ÖDEMESİNE RAĞMEN EŞİ GERİ DÖNMEDİ

Bir süre sonra borçlarını ödemesine rağmen eşi kendisine, Daniel'in çok daha iyi bir erkek olduğunu, kendisine daha fazla değer verdiğini ve Daniel'in yanında daha mutlu olduğunu ileri sürüp kocasına geri dönmeyi kabul etmedi. Karısının bu kararı karşısında büyük şaşkınlık yaşayan koca Anthony, meseleyi yaşadığı köyün kanaat önderlerine götürecek.

Akıllara durgun veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi

"BANA EŞİMDEN DAHA İYİ BAKIYOR"

Daniel, Anthony'nin eşinin kız kardeşi ile evlenmiş ama eşi hayatını kaybedince yalnız kalmıştı. Kocasına geri dönmeyi kabul etmeyen Tafadzwa, Karaganda televizyonuna yaptığı açıklamada, Daniel'in kendisine çok iyi baktığını ve hayatının geri kalan kısmını onun yanında geçirmek istediğini söyledi.

Akıllara durgun veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi
Anthony Kabanda
Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi
Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi
Haber Yorumları (7)
HÜSEYİN: Akıp giden zaman içinde ahesteyim kabrim beni bekliyorken dünyalık hevesteyim uyandır artık ya Rab belki son nefesteyim
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NEVŞEHİRLİ: Enişte öyle iste.????
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ORMAN: Bana teşkilatın numarasını gönderin.Eniştemi arıyıcam.
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