Akıl Gözü şiiri - Özdemir Asaf Akıl Gözü şiiri

Özdemir Asaf'in Akıl Gözü şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Akıl Gözü şiiri Özdemir Asaf tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Akıl Gözü şiiri Özdemir Asaf Akıl Gözü şiiri