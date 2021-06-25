Akıl Gözü şiiri - Özdemir Asaf Akıl Gözü şiiri
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Akıl Gözü şiiri - Özdemir Asaf Akıl Gözü şiiri

Akıl Gözü şiiri - Özdemir Asaf Akıl Gözü şiiri
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Özdemir Asaf'in Akıl Gözü şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Akıl Gözü şiiri Özdemir Asaf tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Akıl Gözü şiiri Özdemir Asaf Akıl Gözü şiiri

Akıl Gözü şiiri Özdemir Asaf'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Akıl Gözü" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Özdemir Asaf Akıl Gözü şiiri

AKIL GÖZÜ

Seni bulmaktan önce aramak isterim.

Seni sevmekten önce anlamak isterim.

Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de,

Sana hep, hep yeniden başlamak isterim.

Kaynak: Antoloji.com -Özdemir Asaf Akıl Gözü şiiri

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