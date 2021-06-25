Akıl Gözü şiiri - Özdemir Asaf Akıl Gözü şiiri
Özdemir Asaf'in Akıl Gözü şiiri en çok okunan şiirlerinden birisi. Akıl Gözü şiiri Özdemir Asaf tarafından kaleme alınmış ve son dönemlerde en çok takip edilen, ezberlenen şiirler arasında yer almaktadır. işte Akıl Gözü şiiri Özdemir Asaf Akıl Gözü şiiri
Akıl Gözü şiiri Özdemir Asaf'in önemli eserleri arasında yer almaktadır. "Akıl Gözü" şiiri Türk edebiyatında ve toplumsal olarak farklı etkiler bırakmış eserlerden birisi. İşte Özdemir Asaf Akıl Gözü şiiri
AKIL GÖZÜ
Seni bulmaktan önce aramak isterim.
Seni sevmekten önce anlamak isterim.
Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de,
Sana hep, hep yeniden başlamak isterim.