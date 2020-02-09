Akif Aksoy güven tazeledi
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Akif Aksoy güven tazeledi

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi'nin 15. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Akif Aksoy yeniden başkan seçildi.

09.02.2020 20:33 | Son Güncelleme: 09.02.2020 20:33
Akif Aksoy güven tazeledi

Makina Mühendisleri Odası Şubesi'nin 15. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Akif Aksoy yeniden başkan seçildi.


Makine Mühendisleri Odası'nın 15. Olağan Genel Kurulu'nda 2 liste yarıştı. Kurulda yapılan seçimlerde kullanılan oyların 688'ini alan mevcut başkan Akif Aksoy yeniden başkan seçildi. Diğer başkan adayı İlyas Çürüttü ise 383 oy aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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