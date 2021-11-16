"Akide Şekeri" tiyatro oyunu başkentli sanatseverlerle buluştu

BURSA (AA) - Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT) oyunu "Akide Şekeri" başkentte sahnelendi.

Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi'ndeki oyuna sanatseverler ilgi gösterdi.

Ali Meriç'in yazdığı ve Cenk Turan'ın yönettiği oyun, güzeller güzeli Akide'nin ev ararken hayatının aşkını bulmasını sazlı, sözlü ve eğlenceli bir anlatımla sunuyor.

Geleneksel Türk tiyatrosunun vazgeçilmez motifi orta oyunu türündeki oyun, seyirciyi Kavuklu, Pişekar, Külhanbeyi ve Arap Bacı gibi renkli karakterlerle buluşturarak eski İstanbul komedisini sahneye yansıtıyor.