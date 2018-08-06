Akhisarspor Kafilesi Geldi

- Futbolcuların havalimanından çıkışı

Futbolcular ve teknik direktör Saffet Susic ile röportaj

Kafilenin takım otobüsü ile alandan ayrılması İZMİR - TFF Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 6-5 yenerek Süper Kupa'yı kazananan Akhisarspor, İzmir'e geldi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen oyuncular, takım otobüsüne binerek Akhisar'a hareket etti.