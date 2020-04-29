Akhisar Ticaret Borsası'ndan üyelere 10 milyonluk nefes kredisi
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Akhisar Ticaret Borsası'ndan üyelere 10 milyonluk nefes kredisi

Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, üye işletmeleri nefes kredisine başvurmaya davet ederek "İstihdam sağlayan, ihracat ve ithalat yapan KOBİ'lerimize nefes aldırmak adına önemli bir adım atıldı" dedi.

Akhisar Ticaret Borsası'ndan üyelere 10 milyonluk nefes kredisi
29.04.2020 08:50 | Son Güncelleme: 29.04.2020 08:52

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'nin yeniden başlatmasının ardından Akhisar Ticaret Borsası da daha fazla üyesinin bundan yararlanması için kaynak ayırdı. Akhisar Ticaret Borsası bu sayede üyelerine toplamda 10 milyon lira ilave kredi limiti tahsis edecek. İhtiyaç olması halinde borsa, ek kaynağı artıracak.

Sosyal Mesafe koruyarak Akhisar Ticaret Borsasında yapılan toplantıya Akhisar Ticaret Borsa başkanı Alper Alhat, Başkan yardımcısı Şerif Şerifoğlu, yönetim kurulu üyesi Hüsem Sarıçalı, Genel Sekreter Gökben Dikili Altaş, DenizBank Akhisar Şube Müdürü Zülfü Kaplan, Akhisar Çiftçievi DenizBank Şube Müdürü Mehmet Üz ve DenizBank Gölmarmara Şube müdürü Kemal Ata Zaimoğlu katıldı.

ÜRETİCİLERİMİZ BU ÜLKENİN BEL KEMİĞİDİR

Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat; koronavirüs ile mücadelede herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek;" Üreticilerimiz bu ülkenin bel kemiğidir. Onlar her zaman üzerlerine düşeni yaptı, biz onlar sayesinde bugün buradayız. Üyelerimizden aldığımız gücü, yine üyelerimiz için kullanmaktan memnuniyet duyuyoruz. Nefes kredisi işletmelerimizin bu dönemde ihtiyaç duyduğu nakite ulaşmalarını sağlayacak" dedi.

FİRMALARIMIZI, GİRİŞİMCİLERİMİZİ AYAKTA TUTMALIYIZ

Salgın sonrası küresel ekonominin tamamen değişeceğini vurgulayan Alper Alhat "Amaç her zaman üretim ve ticaret kapasitesini yaşatmak olmalı. Firmalarımızı, girişimcilerimizi ayakta tutmalıyız. Ayakta tutmalıyız ki süreç geride kaldığında biz de ülkece ayakta kalabilelim" diye konuştu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde 3. kez başlatılan nefes kredisinde işletmelere Türkiye genelinde 6 milyar liranın üzerinde kaynak aktarılacak. 2020 yılının tümünde anapara ve faiz ödemesinin yapılmayacağı Nefes Kredisi, 2021 yılında 12 eşit taksitle ödenecek. Yüzde 7,5 faizle verilecek kredi 50 bin lira ile 100 bin lira arasında değişecek. Nefes Kredisi'nde, Kredi Garanti Fonu, Hazine desteğiyle kefil olacak. Kredi Garanti Fonu ve Denizbank ile imzalanan protokol kapsamında Denizbank'ın tüm şubelerinde kredi kullandırılacak. Önümüzdeki günlerde ise kamu bankalarının da katılması bekleniyor. Kredi Garanti Fonu'na ödenecek yüzde 0,03 kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında masraf ya da komisyon talep edilmeyecek" dedi.

Kaynak: Bültenler

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