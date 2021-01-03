Akhisar'da talihli ortaya çıkmadı, vatandaşlar 25 milyonluk hayallerini anlattı

SİSAL Şans tarafından 31 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilen Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 100 milyon TL'lik büyük ikramiye bir adet çeyrek bilete isabet etti. Çeyrek biletlerden birinin, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir bayiden satıldığı belirlenirken, söz konusu durum ilçede büyük heyecan yarattı. Büyük ikramiyenin talihlisi henüz ortaya çıkmazken, ilçe sakinleri '25 milyon TL size çıksa ne yaparsınız?' sorusuna ilginç cevaplar verdi.

Milli Piyango 'yılbaşı özel çekilişinde' 100 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiyenin isabet ettiği '9884757' numaralı çeyrek biletin, Manisa'nın Akhisar ilçesi, 21'inci sokaktaki 'Fıstıkçı Sülo' lakaplı Süleyman Gezer'e ait bayiden satıldığı belirlendi. 25 milyon TL'nin sahibi olan talihli, henüz ortaya çıkmazken, kim olduğu ise ilçede merak konusu oldu.

25 milyon TL'lik ikramiyenin büyüklüğü, hayalleri de büyük kıldı. Miktar, 7'den 70'e tüm herkesin rüyalarını süslerken, ilçe sakinleri, '25 milyon TL size çıksa ne yaparsınız?' sorusunda renkli cevaplar ortaya çıktı. Kimi 'Ev, arsa, tarla' alırdım derken kimisi 'İş kurar, ticaret yapardım'; kimileri de 'Hayır işlerine harcardım' dedi.Bir kargo şirketinde şube müdürü olarak çalışan Necip Can Yılmaz, "25 milyon TL bana çıkmış olsa, engelli çocukların hayatlarını kurtarmaya yönelik adımlar atardım. Bir vakıf kurardım, hayatın nasıl yaşamaya değer bir şey olduğunu onlara öğretirdim. Belki kaliteli ve düzgün yaşardım ama aynı işime de devam ederdim. Saat 06.30'da kalkar, 22.00'de yine evime giderdim ama yine şubeye gelir görevime devam ederdim" diye konuştu.Lokanta işletmecisi Süleyman Şimşek, "Kendi sektörüm üzerine çok daha güzel işler yapardım. Çocuklarıma başka işyerleri açar ve evler alırdım" diye konuştu.Fabrika işçisi Tamer Güneş, "25 milyon TL bana çıksa, belli bir kısmını ihtiyaç sahibi insanlara yardım eder, belli bir kısmını Mehmetçik Vakfı'na ve şehit ailelerine bağışlardım. 10 milyon TL'sini bu şekilde harcardım, geri kalan kısmını ise kendi hayatımı düşünerek ayırırdım. En azından ticaret yapar, gayrimenkul üzerine yatırım yapardım" diye konuştu.Çiftçi Refik Sezer, "25 milyon TL bana çıksa, kalbimden geçtiği gibi bir cami yaptıracaktım. Kendime bir ev alıp, geri kalanı tüm ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacaktım. Çünkü kendim yoksulluk çektim, ihtiyaç sahibi insanların halinden iyi anlıyorum" diye konuştu.Emekli Kudret Kuşluk da "O para ile önce borçlarımı kapatırdım. Sonra da kızıma da ev alırdım" diye konuştu.

Kasiyer Muhammet Çipiler, "Borçlarımı kapatırdım. Geleceğimi kurardım. Çocuğumun geleceği için kullanır ve eğitim masrafları için kullanırdım. Marketler zinciri kurar, hayatımı bu şekilde sürdürürdüm" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN