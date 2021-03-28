Akhisar'da sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı
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Akhisar'da sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Akhisar'da sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'nın Akhisar İlçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Husumetli iki grubun kavgasında kan döküldü: 1 ölü, 3 yaralı
Husumetli iki grubun kavgasında kan döküldü: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'nın Akhisar İlçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Akhisar Merkez Çarşı'da aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahlarla birbirlerine ateş eden iki gruptaki 4 kişi yaralandı. Yaralılardan biri, tedavi altına alındıkları Akhisar Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralı aynı hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan 1 kişinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çevik kuvvet ekipleri, Akhisar devlet hastanesi çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay yerindeki incelemelerini sürdüren polis, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - MANİSA

Akhisar'da sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı
Akhisar'da sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı
Akhisar'da sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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