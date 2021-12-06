Akhisar'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası

AKHİSAR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde, kumar oynayan 4 kişiye toplam 5 bin 334 lira para cezası verildi.

Jandarma ekipleri, Beyoba Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kahvehaneye düzenlenen baskında kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye toplam 5 bin 334 lira para cezası uygulandı. Masadaki 11 bin 50 liraya da el konuldu.

İşletme sahibi M.A. (27) hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet