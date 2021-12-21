Akhisar'da Kadın ve Sanat Sokağı açıldı

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Tamamen ahşaptan oluşan kulübeler dernek ve kooperatif üyelerine ücretsiz bir şekilde teslim edilirken açılış töreninde konuşan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar'ın çok canlı ve renkli bir sokağa kavuştuğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Kadınlar, gençler ve çocuklarla ilgili proje yaptığımızda çok fazla heyecanlanıyorum ve çok daha fazla mutlu oluyorum. Buradaki sokak bundan 1 yıl önce bu kadar iyi bir halde değildi, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezimizin ardından bu sokağı da güzelleştirmek istedik ve çalışmalarımızı tamamladık.Burasını Kadın ve Sanat Sokağı yapalım dedik. El emeği ürünlerin sergilendiği bir pazarımız olsun dedik ve yaptığımız kulübeleri kadın derneklerimize ve kadın kooperatifimize tahsis ettik. Burada kendi ürettikleri el emeği ürünlerinin satışlarını yapacaklar, hem para kazanacaklar hem de Akhisarlılar daha keyif bir sokağa kavuşmuş oldu. Bundan sonra bu sokağın gerçekten keyifli olacağını düşünüyorum. Kadınlarımız burada el emekleri ile birlikte bu sokağı güzelleştirirken bizler de şehrimizin daha farklı sokaklarını güzelleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah bu sokak Akhisar'ın en canlı sokağı olacak" dedi.

Kadın Dernekleri yöneticileri de uzun yıllardır bekledikleri hizmeti hayata geçiren Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkürlerini ilettiler.

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