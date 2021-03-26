Akhisar'da kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, kaçak tütün mamulleri satışı yaptığı belirlenen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, çok sayıda makaron ve satışa hazır doldurulmuş sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.