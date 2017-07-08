Akhisar'da Golcü Şehmus Özer Unutulmadı

AKHİSAR Belediyespor'da 2011-12 sezonunda 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşadıktan sonra geçtiğimiz 19 Aralık 2016'ta geçirdiği trafik kazasında henüz 36 yaşında hayatını kaybeden Diyarbakırlı golcü Şehmus Özer unutulmadı.



Şehmus anısına 1970 Akhisar Master takımı ile Diyarbakır Karması masterları dostluk maçı yaptı. Diyarbakır'dan Akhisar'a davet edilen karmayla Akhisarlı master futbolcular, anlamlı maçtan önce, "Hep birlikte Türkiye'yiz" pankartı açtı. Türk Bayrağı önünde fotoğraf çektiren futbolcular, birbirlerine hediyeler verdi.



1970 Akhisar Masterler takımı kaptanı Emin Kökçü, Diyarbakır Karması takım kaptanı Şener Özdil'e en son Amedspor forması giyen Şehmus Özer'in Akhisar forması ile çekilen bir resmini armağan etti. Diyarbakır'dan gelen karmaya başkanlık eden Fırat Kasımoğlu, Akhisar'da olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Gerçek bir dostluk örneğiyle karşılandık" dedi. 1970 Akhisar Masterler Başkanı İlkay Düztaş ise, "Diyarbakırlı dostları Akhisar'dan görmekten çok mutluyuz. Bayrağımız ve pankart altında çektirdiğimiz resimler bütün ülkemize verilen bir mesaj niteliği taşıyor" diye konuştu.



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