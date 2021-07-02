Akhisar'da açık hava sinema akşamları başladı
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Akhisar'da açık hava sinema akşamları başladı

Akhisar'da açık hava sinema akşamları başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Akhisar Belediyesi tarafından organize edilen yaz akşamlarının keyifli aktivitesi açık hava sinema akşamları, ilk gösterimine kırsalda bulunan Akselendi Mahallesi ile start verdi.

Belediyenin gezici sinema ekibi hem merkez mahallelerde hem de köylerde sinema etkinliğine yaz boyunca devam edeceğini duyurdu. Açık hava sinema akşamlarının ilk gösterimine 7'den 70'e tüm vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

1 Temmuz tarihi itibari ile hayata geçen yeni normalleşme süreciyle birlikte kültür ve sanat etkinliklerine hız veren Akhisar Belediyesi, gezici sinema ekibiyle açık hava sinema akşamlarına başladı. İlk olarak Akselendi Mahallesinde başlayan etkinliğe 7'den 70'e tüm mahalle halkı büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar, mahallelerinde daha önce hiç böyle bir etkinlik olmadığını belirterek Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve ekibine teşekkür etti.

"YAZ AKŞAMLARIMIZIN KEYİFLİ AKTİVİTESİ YENİDEN BAŞLADI"

Sinema günlerini planlarken unutulan açık hava sinemalarını tekrar gündeme getirmek istediklerine vurgu yapan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Akhisar'da yaz akşamlarımızın keyifli aktivitesi açık hava sinema akşamlarımız yeniden başladı. İlk olarak Akselendi Mahallemizde başlayan etkinliğimiz, mahalle halkımız tarafından büyük ilgi gördü. Hem merkez hem de kırsal mahallelerimizde gezici sinema gösterimlerimiz devam edecek. Bir yandan sinema izlemenin nostaljik keyfini yaşayacağız bir yandan da ailemizle, dostlarımızla güzel bir ortamda bulunmanın hazzını hissedeceğiz. Yaz boyunca haftada iki gün, Salı günü köylerimizde ve Perşembe günleri de merkez Gölet alanında açık hava sinema etkinliğimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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