Akhisar Belediyespor, Miguel Lopes'in Bonservisini Aldı

Akhisar Belediyespor, geçtiğimiz sezon kadrosunda kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu Portekizli Miguel Lopes ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.



Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon kiralık olarak oynayan Lopes'in Sporting Lisbon'dan transfer edilerek oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunda Akhisar Belediyespor formasıyla 31 lig maçına çıkan Portekizli futbolcu 3 gollük performans sergiledi.