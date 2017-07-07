Akhisar Belediyespor'da 3 Mevki İçin 6 Alternatif

SPOR Toto Süper Lig'de bir ön libero, bir santrfor ve bir kanat oyuncusu alarak transferi kapatmayı planlayan Akhisar Belediyespor, 3 mevki için ince eleyip sık dokuyor.



3 mevki için ellerinde 6 alternatif olduğunu söyleyen Başkan Hüseyin Eryüksel, "Adaylar arasından takımımıza uyum sağlayacak, bütçemize uygun isimleri renklerimize bağlayacağız. Bu üç ismin yanı sıra gelecek vaadeden, genç ve yetenekli bazı oyuncuları da kulübümüze kazandıracağız" dedi.



Öte yandan çalışmalarını Tarık Almış Tesisleri'nde sürdüren futbolcuların sağlık kontrolleri devam ediyor. Gruplar halinde kulübün sağlık sponsoru Özel Doğuş Hastanesi'ne giden futbolcular ile teknik ekip dahiliye, ortopedi, kardiyoloji, kulak burun boğaz ve göz servislerinde kontrolden geçerken kan-idrar tahlilleri yapıldı. Doktorlar, oyuncularda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirtti.



- Akhisar