Akhisar Belediyesi'nden berber ve kuaförlere malzeme desteği
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Akhisar Belediyesi'nden berber ve kuaförlere malzeme desteği

16.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:18
Akhisar Belediyesi'nden berber ve kuaförlere malzeme desteği

Pandeminin ilk günlerinde zor günler yaşayan güzellik salonu, berber ve kuaförler için desteklerini sürdüren Akhisar Belediyesi, zor zamanlar yaşayan esnafın en büyük destekçisi olmaya devam ediyor.

Pandeminin ilk günlerinde zor günler yaşayan güzellik salonu, berber ve kuaförler için desteklerini sürdüren Akhisar Belediyesi, zor zamanlar yaşayan esnafın en büyük destekçisi olmaya devam ediyor.

50 adet tek kullanımlık havlu, 50 adet tek kullanımlık önlük, 10 adet maske, 1 adet kolonyadan oluşan paketi tek tek esnafa dağıtarak hayırlı işler dileyen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın sağlığını düşünüyor, pandemi günlerinde onlara destek olmaya devam ediyoruz. Şehrimizdeki tüm kuaför ve berberlerimize 50 adet tek kullanımlık havlu, önlük, maske ve kolonya hediye ettik. Sağlıklı günlerde kullanmalarını dilerim. Her zaman esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 235 kahvehane ve 29 okul kantin işletmesi sahibinin hesabına 500 TL nakit yardımı yapan ve ayrıca bu süreçte Akhisar Belediyesi gayrimenkullerinde kiracı olarak bulunan ve işletmesi kapanan esnaftan kira bedeli almayacaklarını açıklayan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu yine zor günler yaşayan güzellik salonu, berber ve kuaförlere hijyen paketi dağıtımının devam edeceğini ifade etti. - MANİSA

Akhisar Belediyesi'nden berber ve kuaförlere malzeme desteği
Akhisar Belediyesi'nden berber ve kuaförlere malzeme desteği
Akhisar Belediyesi'nden berber ve kuaförlere malzeme desteği
Akhisar Belediyesi'nden berber ve kuaförlere malzeme desteği
Akhisar Belediyesi'nden berber ve kuaförlere malzeme desteği
Akhisar Belediyesi'nden berber ve kuaförlere malzeme desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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