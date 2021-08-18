Akhisar Belediyesi ilk kadın voleybol takımı kuruldu
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Akhisar Belediyesi ilk kadın voleybol takımı kuruldu

Akhisar Belediyesi ilk kadın voleybol takımı kuruldu
Bültenler - Haberler | Güncel

Akhisar Belediyesi tarafından ilk defa liglere katılarak Akhisar'ı temsil edecek kız voleybol takımı kuruldu. Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı ise Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili oldu.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'un talimatıyla Akhisar Belediyespor Kulübü altında Kadın Voleybol Takımı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Voleybol 2. liginde mücadele edecek olan kadın voleybol takımı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Akhisar Belediyespor Kadın Voleybol takımı ile Kafe Koop'ta bir araya gelen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar'ı voleybolda hak ettiği yere taşıyacaklarını ifade ederek sporcularla tek tek tanıştı ve antrenörlerden son bilgileri aldı.

Akhisar Belediyesi olarak profesyonel liglerde ilk kez mücadele verecek kadın voleybol takımına başarılar dileyen Başkan Besim Dutlulu, "Bu yıl oluşturduğumuz Akhisar Belediyesi Kadın Voleybol takımımız ile kahvaltıda bir araya geldik. Hepsi birbirinden değerli bu genç sporcularımızın, şehrimizi voleybolda da hak ettiği yere taşıyacaklarına yürekten inanıyorum" dedi.

Ayrıca aynı ligde mücadele verecek olan Akhisargücü Spor Kulübü Kadın Voleybol takımı ile de Akhisar'ı daha iyi temsil edeceklerini belirten Başkan Besim Dutlulu, tüm şehri bu kızları desteğe çağırdı.

Akhisar Belediyesi ilk kadın voleybol takımı kuruldu

Kaynak: Bültenler

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