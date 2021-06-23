Akgün Akova kimdir? Akgün Akova eserleri, hayatı ve biyografisi
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Akgün Akova kimdir? Akgün Akova eserleri, hayatı ve biyografisi

Akgün Akova kimdir? Akgün Akova eserleri, hayatı ve biyografisi
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Türk edebiyatında pek çok önemli şahsiyetler yer almaktadır. Özellikle günümüzde edebiyat derslerinde sıklıkla duyduğumuz isimlerden olan Akgün Akova'da o değerli şahsiyetlerden biridir. Gerek eserleri gerekse de hayatı eğitim sisteminde yer almaktadır. Peki Akgün Akova kimdir? Akgün Akova kısaca hayatı, eserleri (kitapları), sözleri ve şiirleri nedir? İşte Akgün Akova'ya dair bütün detayları derledik.

Akgün Akova edebi yaşamında birçok esere imza attı. Ünlü ve akıllarda kalan birçok şiiri ve kitapları yer almaktadır. İşte Akgün Akova eserleri, hayatı ve biyografisi

AKGÜN AKOVA KİMDİR?

Akgün Akova 1962 yılında Sakarya'ya bağlı Akyazı ilçesinde dünyaya geldi. Gebze Lisesi'nin ardından Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünü ve İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nü bitirdi. 1984 yılında ilk şiiri Milliyet Sanat dergisinde yayınlandı. İlk şiir kitabı olan Sansürttürme Şair Abüüü 1991 yılında yayımlandı. Şaire 1993 yılında Truva Şiir Ödülü, 2003 yılında ise Dionysos Şiir Ödülü verildi. Akova, denemelerinin yer aldığı Yıkık Bir Çocuk Bahçesi Gibiydi Yüzü isimli kitabıyla ise 1998 yılında Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü'ne layık görüldü.

Kadir Has Üniversitesi ve Akademi İstanbul gibi eğitim kurumlarında "yaratıcılık" dersleri de veren şair ayrıca TRT ve Açık Radyo'da sunuculuk, metin ve program yazarlığı da yaptı. Voyager, Skylife, National Geographic gibi dergilerde gezi yazıları da yayınlanan Akova 1998-2006 yılları arasında Voyager dergisinde seyahat editörü olarak da çalıştı.

Eserleri

  • Sansüttürme Şair Abüü (1991)
  • Pepetye (1992)
  • Baba Bana Bağırma (1994)
  • Aşk ve Kuyrukluyıldız (1997)
  • Seçme Şiirler (1998)

Kaynak: Antoloji.com - Akgün Akova

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