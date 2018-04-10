Akgöl Mesire Alanı Yaz Sezonuna Yetişecek

Söğütlü Belediye Başkanı Hüseyin Genç, Akgöl çevresinde yapılan yeni mesire alanı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki Hasanfakı-Arslanlar göletinden sonra Akgöl için de özel yol açarak yaz sezonunda vatandaşların kullanımına sunulacağını söyledi.

Bölgeyi ilçe halkının yanı sıra çevre ilçelerdeki vatandaşların da faydalanabileceği hale getirmek için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Genç, "Park ve mesire çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Yeni mesire park alanımıza gelen misafirlerimiz Karasu- Adapazarı yolundan 20 dakikada, ilçe merkezimizden 10 dakikada kendini yemyeşil ve doğası bozulmamış ormanların içinde bulabilecek." dedi.

Genç, konutlarda yaşamlarını sürdüren ailelerin çocuklarını düşünmek zorunda olduklarına vurgu yaparak, "Doğayı, yeşili, gölleri, göletleri kısacası çevremizi korumak kollamak vatandaşlarımızın asli görevidir. Park ve mesire yerinin kurulması aşamasında bizlere her zaman yardımcı olan Orman Bölge Müdürlüğü'müze, alt yapı çalışmalarımızda bizlere yardımcı olan SASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.