Akgedik, Meclis 1. Başkanvekili seçildi
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Akgedik, Meclis 1. Başkanvekili seçildi

Akgedik, Meclis 1. Başkanvekili seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Aladağ Belediye Başkanı AK Parti Meclis üyesi Mustafa Akgedik meclisin yeni başkanvekili oldu.

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Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Aladağ Belediye Başkanı AK Parti Meclis üyesi Mustafa Akgedik meclisin yeni başkanvekili oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Nisan ayı dördüncü oturumuna meclis katipleri, meclis 1.ve 2. başkan vekilleri, encümen üyeleri ve ihtisas komisyonları seçimleri yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclis katiplerinin seçimi gizli oylama ile yapıldı. Yapılan oylamaya asil üyeliğe aday gösterilen CHP'li Leyla Karakaş ve Elif Uzun, Millet İttifakının adayları oldu. Cumhur İttifakının adayları ise Firdevs Cingözler MHP'den, Zafer Koç Ak Parti'den oldu.

Yedek üyeliklerine ise MHP'den Vedat Özder ve Erdal Hatipoğlu ise Ak Parti'den yer aldı. Yapılan kapalı oylamada 1 oy geçersiz sayıldı. Cumhur İttifakının adayları olan Firdevs Cingözler 52, Zafer Koç ise 48 oy alarak asıl katipliklere seçildi. MHP'den Vedat Özder ve Erdal Hatipoğlu ise AK Parti'den yedek meclis katipliğine seçildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 1. ve 2. meclis başkan vekilliği seçimlerinde ise Cumhur İttifakının 1. Meclis Başkan Vekilli adayı Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik olurken, Millet İttifakının adayı ise CHP'li İsmet Yüksel oldu. Meclis 2. Başbakan Vekili adayları ise İYİ Parti'den Nusret Saçlı ve MHP'den Mustafa Bayar oldu. Yapılan oylamada Mustafa Akgedik, 48 oyla 1. Başkan Vekilliğine, 49 oyla Mustafa Bayar 2. Başkan Vekilliğine seçildi.

Madde ile ilgili söz alan CHP Grup Başkan Vekilli Serdar Seyhan, İlçe belediye başkanının meclis başkan vekilliğinin hukuki açıdan sorun oluşturabileceğini söyledi. Serdar Seyhan'a yanıt veren AK Parti Grup Başkan Vekilli Ozan Gülaçtı ise yasaları incelediklerini bir sıkıntının olmadığını söyledi. Gülaçtı olası bir durumda hukuki yolların açık olduğunu kaydetti.

Encümen üyeleri seçimlerinde ise CHP'li Mustafa Vursavuş, Cafer Boyraz, Hacice Yılmaz, Askeri Dağlı, İyi Parti'den Volkan Bayrakçı, MHP'den Abdullah Kaçar, Atilla Göktaş, Süleyman Göçer, AK Parti'den Hüseyin Güngör ve Mustafa Demirtaş aday oldu. Yapılan seçimlerde 70 meclis üyesi oy kullandı. MHP'den Abdullah Kaçar 51, Atilla Göktaş 51, Süleyman Göçer 50, AK Parti'den Hüseyin Güngör 48 ve Mustafa Demirtaş 48 oy alarak encümen üyeliğine seçilen isimler oldu.

Son olarak ise Büyükşehir Belediyesi İhtisas komisyonlarında yer alan isimler açık oylama ile oylanarak oybirliğiyle seçildi. Meclisteki iki gündem maddesi de oy birliğiyle kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 14.00'te devam edecek. - ADANA

Akgedik, Meclis 1. Başkanvekili seçildi
Akgedik, Meclis 1. Başkanvekili seçildi
Akgedik, Meclis 1. Başkanvekili seçildi
Akgedik, Meclis 1. Başkanvekili seçildi
Akgedik, Meclis 1. Başkanvekili seçildi
Akgedik, Meclis 1. Başkanvekili seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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