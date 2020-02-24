: Akdoğan Özkan: Rusya'nın gözlem noktalarını kuzeyden kuşatması Ankara'yı infiale sürükledi

24.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:47

T24 yazarı Akdoğan Özkan, Rusya'nın Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarını kuzeyden kuşatmasının "Ankara'yı infiale sürüklediğini" söyledi.

Özkan, İdlib'de bazı 'muhalif gruplar'ın bölgenin güneyinden Suriye ordusu kontrolündeki topraklara operasyon göstermesi ve Türkiye'nin iki şehit vermesinin ardından gündemi değerlendirdi.

"Suriye'de olaylar muhaliflerin istediği gibi gelişmiyor" diyen Özkan, Heyet Tahrir el-Şam'ın kendini feshettiği haberlerinin henüz gerçeği yansıtmadığını iafde etti.

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