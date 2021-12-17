Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan'dan "Omicron varyantı" uyarısı Açıklaması
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının daha bulaşıcı olduğunu belirterek, "Kovid-19 yoğun bakımlarımız dolu. Aşısız hastaları, yoğun bakımlarda tedavi etmek durumunda kalıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının daha bulaşıcı olduğunu belirterek, "Kovid-19 yoğun bakımlarımız dolu. Aşısız hastaları, yoğun bakımlarda tedavi etmek durumunda kalıyoruz. Aşı hala tek silahımız, lütfen dozlarınızı tamamlayın." dedi.
Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un tedavisine yönelik ilaçların piyasaya çıktığını ancak ilaçların hasta olduktan sonra tedavi amaçlı kullanılabildiğini söyledi.
Kovid-19'a yakalanmamak için tedbirlerin önemine değinen Özkan, şunları kaydetti:
"Kovid-19 yoğun bakımlarımız dolu. Aşısız hastaları, yoğun bakımlarda tedavi etmek durumunda kalıyoruz. Aşı hala tek silahımız, lütfen dozlarınızı tamamlayın. Koronavirüs ilaçlarına güvenmek yerine hiç hasta olmamak daha önemli. Bunun için aşı hala çok kıymetli, lütfen tüm aşınızı yaptırın. İnşallah hepimiz aşı olduktan sonra muhtemelen daha hafif seyredecek şekilde koronavirüs enfeksiyonu geçirip, ondan sonra tüm dünya rahatlayacak diye düşünüyorum."
Kovid-19'un Omicron varyantının daha bulaşıcı olduğuna dikkati çeken Özkan, "Bu sanki bize bir miktar ümit veriyor. Virüsün daha iyimser bir yöne evrildiği sonucunu çıkartabiliyoruz. Ama bunu konuşmak için çok erken çünkü mutasyonlar sürekli var. Tüm ülkeler aşı olursa bunu başarabiliriz. 2022 için biraz daha umutluyum." diye konuştu.
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AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri