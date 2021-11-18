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Akdeniz'in yaban hayatı fotokapana yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Ali Kapan - Haberler | Güncel

Akdeniz'in yaban hayatı fotokapana yansıdı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü, Antalya, Isparta ve Burdur'da fotokapan yöntemiyle elde ettiği yaban hayvanlarına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Akdeniz'in yaban hayatı fotokapana yansıdı

ANTALYA - Doğa Koruma Ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü, Antalya, Isparta ve Burdur'da fotokapan yöntemiyle elde ettiği yaban hayvanlarına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi alan paylaşıma beğeni yağdı.

Fotokapana yansıyan yaban hayatı derlemelerinden kısa kesitler yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde nesli tükenme tehlikesindeki yaban hayvanlarında yer alması dikkat çekti. Görüntülerde, yabani kedisi türleri karakulak, vaşak, alageyikler, porsuk, yaban domuzu, keklik, yer sincabı olarak da bilinen gelengi ve Düzlerçamı kuş türlerinden kızılkuyruk gibi hayvanlar yer alıyor.

Akdeniz'in yaban hayatı fotokapana yansıdı

Akdeniz'in yaban hayatı fotokapana yansıdı

Akdeniz'in yaban hayatı fotokapana yansıdı

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