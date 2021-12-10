Akdeniz ilçesinde asfalt ve kaldırım taşları yenilendi

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekiplerince asfalt ve kaldırımlar yenilendi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, ihtiyaç noktalarında sokaklar asfaltla kaplandı ve çeşitli noktalara yama yapıldı, zarar gören kaldırım karoları ile kilit taşları da yenileriyle değiştirildi.

Açıklamada, çalışmaların Çankaya, Köselerli, Şevket Sümer, Camişerif, Esenli ve Yeni mahallelerinde yürütüldüğü bildirildi.

AA / Gül Meltem Temiz - Son Dakika Haberleri

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