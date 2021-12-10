Akdeniz ilçesinde asfalt ve kaldırım taşları yenilendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akdeniz ilçesinde asfalt ve kaldırım taşları yenilendi

Akdeniz ilçesinde asfalt ve kaldırım taşları yenilendi
AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel

Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekiplerince asfalt ve kaldırımlar yenilendi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekiplerince asfalt ve kaldırımlar yenilendi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, ihtiyaç noktalarında sokaklar asfaltla kaplandı ve çeşitli noktalara yama yapıldı, zarar gören kaldırım karoları ile kilit taşları da yenileriyle değiştirildi.

Açıklamada, çalışmaların Çankaya, Köselerli, Şevket Sümer, Camişerif, Esenli ve Yeni mahallelerinde yürütüldüğü bildirildi.

Meteoroloji 9 Aralık tarihli hava durumu raporunu paylaştı! 5 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı

Meteoroloji 9 Aralık tarihli hava durumu raporunu paylaştı! 5 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı

AA / Gül Meltem Temiz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title