Akdeniz'de batan bota ilk müdahaleyi Türk mürettebat yaptı
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Akdeniz'de batan bota ilk müdahaleyi Türk mürettebat yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Akdeniz'de batan bota ilk müdahaleyi Türk mürettebat yaptı Uluslararası Göç Örgütü tarafından dün yapılan Orta Akdeniz'de lastik botun batması sonucu en az 100 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği açıklamasının ardından, olaya ilk müdahalenin MY ROSE isimli Panama bayraklı ticaret...

Akdeniz'de batan bota ilk müdahaleyi Türk mürettebat yaptı

TRABLUS - Uluslararası Göç Örgütü tarafından dün yapılan Orta Akdeniz'de lastik botun batması sonucu en az 100 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği açıklamasının ardından, olaya ilk müdahalenin MY ROSE isimli Panama bayraklı ticaret gemisinde bulunan Türk mürettebattan bildirildi.

Uluslararası Göç Örgütü tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Orta Akdeniz'de lastik botun batması sonucu en az 100 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ocean Viking gemisinin Arama-Kurtarma Koodinatörü Luisa Albera açıklamasında "Bugün, saatler süren araştırmalardan sonra, en büyük korkumuz gerçek oldu. Ocean Viking mürettebatı, Trablus'un kuzeydoğusundaki bir lastik botun enkazının yıkıcı sonuçlarına tanık olmak zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

Söz konusu lastik botun çarşamba sabahı zor durumda olduğunun rapor edildiğini belirten Albera, botta yaklaşık 130 kişinin bulunduğunu açıkladı. Son 48 saat içinde Libya açıklarında uluslararası sularda tehlike altında olan toplam 3 tekne olduğu konusunda kendilerinin bilgilendirildiğini ifade eden Albera, söz konusu teknelerin konumlarına en az 10 saat uzaklıkta olduğunu açıkladı.

Akdeniz cansız bedenlerle doldu

Akdeniz'de yaşanan olaya ilk müdahale MY ROSE isimli Panama bayraklı ticaret gemisinde bulunan Türk mürettebattan geldi. İtalya'nın Salerno limanından kalkan MY ROSE adlı geminin Libya'nın Al-Khums limanına 8 saat kala rotasının değiştirilmesi istendi. Gemiden edinilen bilgiye göre İtalyan sahil güvenliği, 120 kişilik mülteci botunun İtalya'ya doğru ilerlediği bilgisini gemiye vererek, en yakın konumda bulunan MY ROSE gemisinin müdahale etmesini istedi. İlk irtibatın gün sonra kurulmasının ardından Libya'dan bota ilişkin lokasyon bilgisi gemiye iletildi. Bu kez rotasını Trablus açıklarına doğru çeviren gemi olay yerine gelmesinin ardından korkunç manzara ile karşılaştı. 120 kişilik botta bulunan mültecilerde kurtarılan olmadı. Akdeniz'de onlarca cansız bedeni gören mürettebat, olayın şaşkınlığını uzun süre atlatamadı. Gemi mürettebatı tarafından çekilen fotoğraflar, yaşanan olayın ardından Orta Akdeniz'in cansız bedenlerle dolduğunu gözler önüne serdi.

Akdeniz'de batan bota ilk müdahaleyi Türk mürettebat yaptı
Akdeniz'de batan bota ilk müdahaleyi Türk mürettebat yaptı
Akdeniz'de batan bota ilk müdahaleyi Türk mürettebat yaptı
Akdeniz'de batan bota ilk müdahaleyi Türk mürettebat yaptı
Akdeniz'de batan bota ilk müdahaleyi Türk mürettebat yaptı
Akdeniz'de batan bota ilk müdahaleyi Türk mürettebat yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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