AKDEM'den 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel program Zeytinburnu Belediyesi bünyesinde oluşturulan Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) "Toplumda Kadının Yeri ve Önemi" konulu panel düzenlendi.

Zeytinburnu Belediyesi bünyesinde oluşturulan Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) "Toplumda Kadının Yeri ve Önemi" konulu panel düzenlendi.



AKDEM'in aralıksız devam eden Çarşamba Seminerlerinde aile, sağlık, çocuk, psikoloji, iletişim ve insan hakları gibi birbirinden önemli konularda, başta kadınlar olmak üzere tüm Zeytinburnu halkını bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla seminerler düzenliyor. Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen "Toplumda Kadının Yeri ve Önemi" konulu panelde ise kadın girişimcilerin başarı hikayeleri katılımcılarla paylaşıldı. Panel iki oturum şeklinde düzenlendi ve oturumlar Monik İpekel moderatörlüğünde gerçekleşti. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen panele çok sayıda vatandaş katıldı.



"Kadın acıyla yoğrulan sevgiyle sarılandır"



AKDEM Aile ve Danışmanlık Birim Sorumlusu Gülşen Güler, "Kadın çalışmalarına, kadının güçlenmesine ve bilinçlenmesi katkı sağlayacak çalışmaları üretmeye devam ediyoruz. Biliyoruz ki kadın değerlidir, kadın emektir, kadın acıyla yoğrulan sevgiyle sarılandır. AKDEM ailesi olarak kadınlarımızın daima yanında olduğumuzu ve olacağımızı yeniden hatırlatarak hepinizin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü canı gönülden kutluyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA