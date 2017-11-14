Akdağmadeni'nde Çıkan Yangın Korkuttu

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde çıkan yangında ev, ahır ve samanlıkta maddi hasar meydana geldi.



Akdağmadeni İlçesine bağlı Kırlar Köyü'nde sabah saatlerinde elektrik kontağından çıkan yangında Timur Koçak'a ait ev, ahır ve samanlıkta maddi hasar meydana geldi. Köylünün itfaiyeye haber verdiği yangın, Akdağmadeni Belediyesi ve Oluközü Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.



Çıkan yangın hakkında açıklamalarda bulunan Kırlar Köyü Muhtarı Hacı Musa Gürsoy sabah 06.30'da köyümüzde meydana gelen olayda köy sakinlerimizden Timur Koçak'a ait ahırda elektrik kontağından çıkan yangın kısa zamanda samanlık ve eve sıçradı. Olayı Akdağmadeni İtfaiyesi'ne haber verdik. Akdağmadeni Belediyesi ve Oluközü Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangın fazla büyümeden söndürüldü.



Yangında ev ve ahırda maddi hasar meydana gelirken samanlıkta bulunan 150 torba hayvan yemi de yandı. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı. - YOZGAT